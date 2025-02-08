Экс-претендент на титул UFC, кубинский ветеран смешанных единоборств Йоэль Ромеро сравнил грузинских и дагестанских борцов.

«Грузины всегда были ахиллесовой пятой дагестанских борцов. Грузины — мощные от природы. Взгляните на Топурию: у него толстенные кости, ноги 4X4, вот отсюда сила и идёт. Спина квадратная, толстенные предплечья, руки квадратные. Очень мощный. И грузины — они многие такие, мощные, жёсткие ребята. Именно грубая чистая сила от природы.

Дагестанцы другие, они как мы, кубинцы. Мы тоже сильные физически, но не такие, как грузины. Однако у нас есть врождённый талант — это сила плюс эластичность, плюс взрывная способность, плюс выносливость. То есть у нас есть всё в каких-то количествах. И дагестанцы такие же, мы с ними очень похожи генетически», — сказал Ромеро на подкасте портала Overdogs в социальных сетях.