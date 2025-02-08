Дрикус дю Плесси — Шон Стрикленд: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 8 на 9 февраля в Сиднее (Австралия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 312, где главным событием шоу станет реванш между чемпионом UFC в средней весовой категории, южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и экс-чемпионом в этом дивизионе, американцем Шоном Стриклендом.

Ориентировочное время начала поединка — 8:00 мск. Событие будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец», посмотреть онлайн прямую трансляцию боя можно на странице прямого эфира канала.

Посмотреть трансляцию UFC 312 можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч!». Кроме того, трансляция ивента также пройдёт на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного шоу, в которой отразит все его ключевые события.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 312 и событий вокруг него.