Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дастин Порье: Топурия способен нокаутировать любого

Дастин Порье: Топурия способен нокаутировать любого
Комментарии

Бывший обладатель временного титула UFC в лёгком весе Дастин Порье высказался по поводу действующего чемпиона UFC в полулёгком весе Илии Топурии, отметив, что он способен победить любого бойца как в полулёгком, так и в лёгком дивизионе.

«Топурия − убийца. Считаю, что он может нокаутировать любого от 66 до 77 кг», — приводит слова Порье портал Home of Fight у себя в социальных сетях.

Напомним, Топурия последний бой проводил в октябре 2024 года, где он победил нокаутом в третьем раунде экс-чемпиона UFC в полулёгком дивизионе Макса Холлоуэя. Всего на его счету 16 побед в 16-ти поединках (14 досрочных).

Материалы по теме
Топурия — новый любимчик UFC. Махачеву стоит переживать за свой пояс?
Топурия — новый любимчик UFC. Махачеву стоит переживать за свой пояс?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android