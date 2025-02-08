Дастин Порье: Топурия способен нокаутировать любого

Бывший обладатель временного титула UFC в лёгком весе Дастин Порье высказался по поводу действующего чемпиона UFC в полулёгком весе Илии Топурии, отметив, что он способен победить любого бойца как в полулёгком, так и в лёгком дивизионе.

«Топурия − убийца. Считаю, что он может нокаутировать любого от 66 до 77 кг», — приводит слова Порье портал Home of Fight у себя в социальных сетях.

Напомним, Топурия последний бой проводил в октябре 2024 года, где он победил нокаутом в третьем раунде экс-чемпиона UFC в полулёгком дивизионе Макса Холлоуэя. Всего на его счету 16 побед в 16-ти поединках (14 досрочных).