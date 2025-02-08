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Усман Нурмагомедов: в бою с Хьюзом была только половина меня

Усман Нурмагомедов: в бою с Хьюзом была только половина меня
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Чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов рассказал, что в последней защите титула он не раскрыл весь свой потенциал.

«Знаю, что мог бы лучше подготовиться к этому бою. Знаю, что могу быть лучше и способен сделать больше, чем в ту ночь. Точно знаю, что смог бы прикончить этого парня. После этого боя вижу много своих ошибок. В той клетке было лишь 50% меня. Если я был бы готов на 100%, то прикончил бы этого парня», — приводит слова Усмана MMA Junkie.

Напомним, Нурмагомедов проводил свой последний бой 25 января в Дубае, где победил большинством судейских голосов ирландца Пола Хьюза в конкурентном противостоянии.

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