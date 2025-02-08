Усман Нурмагомедов высказался о потенциальном реванше с Полом Хьюзом

Чемпион Bellator в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов высказался по поводу потенциального реванша против ирландского экс-претендента на титул Пола Хьюза.

«Если люди хотят, почему бы и нет? Если фанаты хотят этот бой, почему бы и нет? Но пусть он подерётся один раз, и потом я подерусь с ним снова. Для этого он должен победить», — приводит слова Усмана MMA Junkie.

Напомним, 25 января в Дубае состоялся турнир PFL: Road to Dubai, где в главном событии шоу Нурмагомедов одержал победу большинством судейских голосов над Хьюзом по итогам пяти раундов конкурентного противостояния. Стоит отметить, что сразу после боя Нурмагомедов заявлял, что его не интересует возможный реванш.