Турки Аль аш-Шейх был заинтересован в организации боя Джервонты Дэвиса со Стивенсоном

Главный инвестор мира профессионального бокса Турки Аль-аш-Шейх сообщил порталу Brunch Boxing, что был заинтересован в организации боя между чемпионом мира по версии WBA в лёгком весе Джервонтой Дэвисом и обладателем титула WBC в лёгком весе Шакуром Стивенсоном, но утверждает, что Дэвис «не хочет» этого боя.

Напомним, Дэвис свой следующий бой планирует провести 1 марта в Нью-Йорке (США) против обладателя титула WBA во втором полулёгком весе американца Ламонта Роуча.

Что касается Стивенсона, то он 22 февраля в Саудовской Аравии проведёт защиту титула в бою против американца Флойда Скофилда.