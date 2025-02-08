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Дастин Порье оценил шансы Ислама Махачева стать чемпионом в полусреднем и среднем весе

Дастин Порье оценил шансы Ислама Махачева стать чемпионом в полусреднем и среднем весе
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Бывший обладатель временного титула UFC в лёгком весе Дастин Порье оценил шансы действующего чемпиона UFC в лёгком дивизионе Ислама Махачева повторить свой чемпионский успех в полусреднем и среднем дивизионе.

«Мне кажется, что в полусреднем весе Ислам смотрелся бы великолепно, а вот в среднем дивизионе уже ребята побольше. Они будут гораздо крупнее. Да, Ислам — большой парень, он однозначно может стать чемпионом в полусреднем весе», — сказал Порье в интервью MMA News.

Напомним, Махачев свой последний бой проводил в январе 2025 года, где он победил удушающим приёмом в первом раунде бразильца Ренато Мойкано.

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