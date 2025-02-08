Сергей Павлович хочет провести следующий бой с Сирилем Ганом

Известный российский тяжеловес UFC Сергей Павлович заявил о желании провести свой следующий бой против бывшего обладателя временного титула UFC в тяжёлом весе француза Сириля Гана.

«Сирил Ган — подвижный парень, хороший ударник, который сейчас активно набирает борьбу. Он топовый боец, с которым бы я с большим удовольствием подрался. Как говорится, хочешь быть лучшим — дерись с лучшими»

«На самом деле мне без разницы, с кем драться. Находясь на четвёртой строчке рейтинга, ты обязан быть готов драться с любым. Так что — кого дадут, того дадут. Будем готовиться, будем сражаться», — сказал Павлович в своём интервью Руслану Гумилёву.

Напомним, Павлович свой последний бой проводил 1 февраля в Саудовской Аравии на UFC Fight Night 250, где победил единогласным решением судей суринамского нокаутёра Жаирзиньо Розенстрайка.