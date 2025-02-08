Усман Нурмагомедов сфотографировался с Сафоновым, Головиным и Кварацхелией

Чемпион Bellator в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов посетил матч чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Монако», после которого заглянул в раздевалки обеих команд и сфотографировался там с российским полузащитником «Монако» Александром Головиным, российским вратарём «ПСЖ» Матвеем Сафоновым и грузинским нападающим Хвичей Кварацхелией, выступающим также за «ПСЖ».

Фото: Из социальных сетей Усмана Нурмагомедова

Фото: Из социальных сетей Усмана Нурмагомедова

Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «ПСЖ». Кварацхелия отметился забитым голом на 54-й минуте и сделал счёт 2:1, после чего повёл команду за собой, и «Монако» ещё дважды пропустил мячи. В воротах Сафонова оказался лишь один мяч — на 17-й минуте в составе «Монако» отличился Денис Закариа.