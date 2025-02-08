Усман Нурмагомедов сфотографировался с Сафоновым, Головиным и Кварацхелией
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Чемпион Bellator в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов посетил матч чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Монако», после которого заглянул в раздевалки обеих команд и сфотографировался там с российским полузащитником «Монако» Александром Головиным, российским вратарём «ПСЖ» Матвеем Сафоновым и грузинским нападающим Хвичей Кварацхелией, выступающим также за «ПСЖ».
Франция — Лига 1 . 21-й тур
07 февраля 2025, пятница. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
4 : 1
Монако
Монако
1:0 Витинья – 6' 1:1 Закария – 17' 2:1 Кварацхелия – 54' 3:1 Дембеле – 57' 4:1 Дембеле – 90'
Фото: Из социальных сетей Усмана Нурмагомедова
Фото: Из социальных сетей Усмана Нурмагомедова
Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «ПСЖ». Кварацхелия отметился забитым голом на 54-й минуте и сделал счёт 2:1, после чего повёл команду за собой, и «Монако» ещё дважды пропустил мячи. В воротах Сафонова оказался лишь один мяч — на 17-й минуте в составе «Монако» отличился Денис Закариа.
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