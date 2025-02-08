Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усман Нурмагомедов сфотографировался с Сафоновым, Головиным и Кварацхелией

Усман Нурмагомедов сфотографировался с Сафоновым, Головиным и Кварацхелией
Комментарии

Чемпион Bellator в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов посетил матч чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Монако», после которого заглянул в раздевалки обеих команд и сфотографировался там с российским полузащитником «Монако» Александром Головиным, российским вратарём «ПСЖ» Матвеем Сафоновым и грузинским нападающим Хвичей Кварацхелией, выступающим также за «ПСЖ».

Франция — Лига 1 . 21-й тур
07 февраля 2025, пятница. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
4 : 1
Монако
Монако
1:0 Витинья – 6'     1:1 Закария – 17'     2:1 Кварацхелия – 54'     3:1 Дембеле – 57'     4:1 Дембеле – 90'    

Фото: Из социальных сетей Усмана Нурмагомедова

Фото: Из социальных сетей Усмана Нурмагомедова

Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «ПСЖ». Кварацхелия отметился забитым голом на 54-й минуте и сделал счёт 2:1, после чего повёл команду за собой, и «Монако» ещё дважды пропустил мячи. В воротах Сафонова оказался лишь один мяч — на 17-й минуте в составе «Монако» отличился Денис Закариа.

Материалы по теме
Решение Усмана оставаться в PFL — правильное. Брату Хабиба пока рано в UFC
Решение Усмана оставаться в PFL — правильное. Брату Хабиба пока рано в UFC
Франция — Лига 1 . 21-й тур
07 февраля 2025, пятница. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
4 : 1
Монако
Монако
1:0 Витинья – 6'     1:1 Закария – 17'     2:1 Кварацхелия – 54'     3:1 Дембеле – 57'     4:1 Дембеле – 90'    
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android