Даниэль Кормье: Джонса нельзя считать самым великим бойцом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а также аналитик и комментатор Даниэль Кормье считает, что действующего обладателя титула UFC в тяжёлом весе Джона Джонса нельзя называть великим бойцом, потому что он был уличён в употреблении допинга в 2016 году.

«Нельзя, конечно, отрицать тот факт, что Джонс бился с топовыми бойцами трёх разных поколений. Он действительно один из величайших бойцов всех времён, но его нельзя считать самым великим бойцом, потому что мы помним, как он делал всю эту грязную хрень», — приводит слова Кормье MMA Junkie.

Напомним, Джонс свой последний бой проводил в ноябре 2024 года, где он победил техническим нокаутом в третьем раунде экс-чемпиона UFC в тяжёлом весе Стипе Миочича.