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Майкл Биспинг поделился мыслями о возможном поединке Ислама Махачева с Илией Топурией

Майкл Биспинг поделился мыслями о возможном поединке Ислама Махачева с Илией Топурией
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Экс-чемпион UFC, а также аналитик Майкл Биспинг поделился своими мыслями по поводу возможного поединка между действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и обладателем титула UFC в полулёгком весе Илией Топурией.

«Это был бы невероятный поединок. Достижения Топурии за столь короткий период впечатляют. То же самое можно сказать и про Ислама. У него нет таких мест, за которые его можно критиковать. Он эффективно использует борьбу и с каждым боем улучшает свою ударную технику.

Однако Илия явно уступает Исламу в габаритах. Если дерутся два хороших бойца, то обычно побеждает из них тот, кто крупнее. Но на сегодняшний день Топурия — единственный, кто способен победить Махачева», — приводит слова Биспинга MMA Fighting.

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