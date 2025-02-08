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Джек Делла Маддалена рассказал план на бой с Леоном Эдвардсом

Джек Делла Маддалена рассказал план на бой с Леоном Эдвардсом
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Австралийский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Джек Делла Маддалена рассказал, каким образом планирует одержать победу над британским экс-чемпионом UFC в этом весе Леоном Эдвардсом в главном событии турнира UFC Fight Night 255.

«Я буду использовать такой же план, как Белал Мухаммад. Буду прижимать его к сетке, наращивать темп и делать бой скучным. Нужно стараться следовать именно такому плану. Но в это же время я не планирую с ним бороться, а буду выходить на ближний бой и наносить тяжёлые акцентированные удары, избивая его на протяжении всего боя», — приводит слова Маддалены MMA Fighting.

Напомним, турнир UFC Fight Night 255 состоится 22 марта в Лондоне.

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