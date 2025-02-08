Кейшон Дэвис: отправлю Беринчика в безумный нокаут

Финалист Олимпийских игр, а также претендент на титул чемпиона мира по версии WBO в лёгком весе американец Кейшон Дэвис агрессивно настроен на предстоящий бой против украинского обладателя этого титула Дениса Беринчика.

«Я отправлю Беринчика в безумный нокаут, и в зависимости от того, на сколько ярко и красиво я его нокаутирую, будет зависеть моя дальнейшая карьера. Не сомневаюсь, что чемпионский титул будет моим, но этого мало. У меня грандиозные планы на карьеру, и я хочу стать не просто чемпионом, а быть грозой своего дивизиона», — приводит слова Дэвиса Boxing Scene.

Напомним, бой Дэвиса и Беринчика состоится 14 февраля в Нью-Йорке (США).