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Бразильский боец UFC отказался драться с Шарой Буллетом, назвав его плохим атлетом

Бразильский боец UFC отказался драться с Шарой Буллетом, назвав его плохим атлетом
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Топовый бразильский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Мишель Перейра отклонил идею поединка с популярным российским бойцом UFC дагестанского происхождения Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет.

«Я не хочу драться с плохими бойцами», — написал Перейра на своей странице в социальных сетях, прикрепив фанатский постер, который приурочен к его бою с Шарой Буллетом.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 245 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), бразилец разделил октагон с американцем Энтони Эрнандесом. Бой завершился победой американского атлета техническим нокаутом во втором раунде.

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