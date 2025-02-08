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Вячеслав Борщёв — Том Нолан: ориентировочное время начало боя на UFC 312 — 4:50 мск

Вячеслав Борщёв — Том Нолан: ориентировочное время начало боя на UFC 312 — 4:50 мск
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Завтра, 9 февраля, в Сиднее (Австралия) на арене «Кудос Банк Арена» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 312, в прелимах которого состоится бой в лёгкой весовой категории (до 70 кг) между российским бойцом Вячеславом Борщёвым и австралийцем Томом Ноланом.

UFC 2025. UFC 312, Сидней, Австралия
Том Нолан — Вячеслав Борщёв
09 февраля 2025, воскресенье. 04:50 МСК
Том Нолан
Не началось
Вячеслав Борщёв

Противостояние начнётся не ранее 4:50 по московскому времени. Посмотреть поединок можно будет на телеканале «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass. Кроме того, «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя.

Борщёв выступает в UFC с января 2022 года. В данный момент в североамериканской лиге Вячеслав одержал три победы, потерпел три поражения, а один бой завершился вничью.

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