Вячеслав Борщёв — Том Нолан: ориентировочное время начало боя на UFC 312 — 4:50 мск

Завтра, 9 февраля, в Сиднее (Австралия) на арене «Кудос Банк Арена» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 312, в прелимах которого состоится бой в лёгкой весовой категории (до 70 кг) между российским бойцом Вячеславом Борщёвым и австралийцем Томом Ноланом.

Противостояние начнётся не ранее 4:50 по московскому времени. Посмотреть поединок можно будет на телеканале «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass. Кроме того, «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя.

Борщёв выступает в UFC с января 2022 года. В данный момент в североамериканской лиге Вячеслав одержал три победы, потерпел три поражения, а один бой завершился вничью.