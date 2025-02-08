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Дрикус дю Плесси — Шон Стрикленд: ориентировочное время начало боя на UFC 312 — 8:00 мск

Дрикус дю Плесси — Шон Стрикленд: ориентировочное время начало боя на UFC 312 — 8:00 мск
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Завтра, 9 февраля, в Сиднее (Австралия) на арене «Кудос Банк Арена» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 312, в главном событии которого состоится бой между чемпионом UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и представителем США Шоном Стриклендом.

UFC 2025. UFC 312, Сидней, Австралия
Дрикус дю Плесси — Шон Стрикленд
09 февраля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Шон Стрикленд

Противостояние начнётся не ранее 8:00 по московскому времени. Посмотреть поединок можно будет на телеканале «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass. Кроме того, «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя.

Для дю Плесси и Стрикленда это реванш. Первый бой состоялся в Канаде на турнире UFC 297. Тогда победу раздельным решением судей одержал Дрикус.

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