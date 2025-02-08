Дрикус дю Плесси — Шон Стрикленд: ориентировочное время начало боя на UFC 312 — 8:00 мск

Завтра, 9 февраля, в Сиднее (Австралия) на арене «Кудос Банк Арена» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 312, в главном событии которого состоится бой между чемпионом UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и представителем США Шоном Стриклендом.

Противостояние начнётся не ранее 8:00 по московскому времени. Посмотреть поединок можно будет на телеканале «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass. Кроме того, «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя.

Для дю Плесси и Стрикленда это реванш. Первый бой состоялся в Канаде на турнире UFC 297. Тогда победу раздельным решением судей одержал Дрикус.