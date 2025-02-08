Стрикленд: рад, что у меня есть фанаты по всему миру, в том числе и в матушке России

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) американец Шон Стрикленд оставил послание российским фанатам смешанных единоборств.

«Я рад, что у меня есть фанаты по всему миру, в том числе и в матушке России. Я, честно говоря, вам всем чертовски рад. Спасибо за поддержку. Следите. Постараюсь закатить кровавую баню», — сказал Стрикленд в интервью на YouTube-канале BetBoom Sports.

Напомним, Стрикленду предстоит провести следующий бой на турнире UFC 312, который состоится завтра в Сиднее (Австралия). Его соперником станет чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси.