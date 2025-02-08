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Двалишвили: Умар сделал много оправданий после боя. Ему нужно быть скромным и винить себя

Двалишвили: Умар сделал много оправданий после боя. Ему нужно быть скромным и винить себя
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Чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили дал совет своему бывшему оппоненту и экс-претенденту на титул UFC в категории до 61 кг россиянину Умару Нурмагомедову. Их бой состоялся на UFC 311 и завершился победой Мераба единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили (W) — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:35 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Умар Нурмагомедов

— Ты тот человек, который разбил ауру Нурмагомедовых и побил одного из них. Как по твоему Умар принял поражение?
— Он сделал много оправданий после боя. Это лёгкий путь. Я думаю ему нужно быть скромным и винить себя. Знаешь, извлечь урок из этих ошибок и стать лучше. Это уважительная рекомендация от меня. Но Умар знает себя и может делать, что хочет. Я боец и сделал то, что должен был. Побил претендента и сохранил пояс. Готов к следующему испытанию. Мой голод до побед стал больше, как и мотивация. Становлюсь лучше каждый день, — сказал Двалишвили в интервью на YouTube-канале Southern Cross Combat.

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