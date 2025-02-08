Двалишвили: Умар сделал много оправданий после боя. Ему нужно быть скромным и винить себя

Чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили дал совет своему бывшему оппоненту и экс-претенденту на титул UFC в категории до 61 кг россиянину Умару Нурмагомедову. Их бой состоялся на UFC 311 и завершился победой Мераба единогласным решением судей.

— Ты тот человек, который разбил ауру Нурмагомедовых и побил одного из них. Как по твоему Умар принял поражение?

— Он сделал много оправданий после боя. Это лёгкий путь. Я думаю ему нужно быть скромным и винить себя. Знаешь, извлечь урок из этих ошибок и стать лучше. Это уважительная рекомендация от меня. Но Умар знает себя и может делать, что хочет. Я боец и сделал то, что должен был. Побил претендента и сохранил пояс. Готов к следующему испытанию. Мой голод до побед стал больше, как и мотивация. Становлюсь лучше каждый день, — сказал Двалишвили в интервью на YouTube-канале Southern Cross Combat.