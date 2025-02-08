Двалишвили: если Топурия поднимется в лёгкий вес, то его соперником должен быть Махачев

Чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили предположил, кто должен стать соперником действующего обладателя титула UFC в полулёгком весе испано-грузина Илии Топурии в лёгком весе.

— Ты бы предпочёл, чтобы твой грузинский брат Илия Топурия остался в полулёгком весе или поднялся в лёгкий вес?

— Илия мой хороший друг. Я испытываю огромное уважение к нему. Он хочет подняться. Уважаю и поддержу его решение. Матчмейкеры должны дать ему либо чемпионский бой с Исламом Махачевым, либо супербой с Чарльзом Оливейрой или Дастином Порье. Это ему решать, какой поединок принимать. Я просто буду поддерживать его, что бы он ни сделал, — сказал Двалишвили в интервью на YouTube-канале Southern Cross Combat.