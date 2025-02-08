Дастин Порье: зарыть топор войны с Макгрегором? Конечно, нет. Не уважаю его как мужчину

Бывший обладатель временного титула UFC в лёгком весе американец Дастин Порье ответил, готов ли он когда-нибудь примириться с бывшим двойным чемпионом UFC в категории до 66 кг и до 70 кг ирландцем Конором Макгрегором.

«Зарыть топор войны с Макгрегором? Конечно, нет. Если я его когда-нибудь встречу, то начну драться с ним насмерть. Не уважаю Конора как мужчину. Как боец и спортсмен Макгрегор совершил невероятные вещи. Он очень одарённый и в этом смысле особенный, когда дело доходит до боя», — приводит слова Порье портал Bloody Elbow.

Ранее Дастин Порье оценил шансы Ислама Махачева стать чемпионом в полусреднем и среднем весе.