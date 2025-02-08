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Вагаб Вагабов жёстко нокаутировал Арсения Смирнова в первом раунде на турнире RCC

Вагаб Вагабов жёстко нокаутировал Арсения Смирнова в первом раунде на турнире RCC
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Бывший чемпион AMC Fight Night в полутяжёлом весе, а также боксёр россиянин Вагаб Вагабов жёстко нокаутировал соотечественника Арсения Смирнова в первом раунде на турнире RCC Fair Fight 29, который идёт в Екатеринбурге. Поединок проходил по правилам кикбоксинга.

Вагабу Вагабову 38 лет. На его счету в кикбоксинге восемь побед и ни одного поражения.

Последний раз по правилам смешанных единоборств Вагабов выступал на турнире лиги AMC Fight Night в 2021 году. Тогда он победил Хасана Юсефи нокаутом в третьем раунде. Таким образом, Вагаб завоевал титул чемпиона промоушена в полутяжёлом весе. В ММА в рекорде россиянина 29 побед, одно поражение, а один бой завершился ничьей.

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