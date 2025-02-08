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Алексей Кудин победил Ивана Штыркова по итогам экстра-раунда на турнире RСС

Алексей Кудин победил Ивана Штыркова по итогам экстра-раунда на турнире RСС
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40-летний белорусский атлет Алексей Кудин победил по итогам экстра-раунда известного российского бойца Ивана Штыркова на турнире RCC Fair Fight 29, который идёт в Екатеринбурге. Поединок проходил по правилам кикбоксинга.

Бой продлился все три раунда, после которых судьи признали поединок ничьей. Затем по правилам кикбоксинга был назначен экстра-раунд, по итогам которого победителем был признан Кудин.

Фото: https://rcc-sport.com

Фото: https://rcc-sport.com

Кудин является победителем Гран-при ProFC в 2011 году. В качестве бойца смешанных единоборств Алексей выступал с 2002 по 2019 год. На его счету 26 побед, 12 поражений, один поединок был признан ничьей, а ещё один — несостоявшимся.

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