Юсуф Раисов нокаутировал Артёма Резникова в первом раунде на турнире АСА 183

Российский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Юсуф Раисов победил представителя Казахстана Артёма Резникова техническим нокаутом в первом раунде на турнире АСА 183 в Краснодаре. Для бойцов это был реванш.

Первый бой между Раисовым и Резниковым состоялся 19 сентября 2020 года на турнире ACA 111 в Москве.

Фото: Кадр из трансляции

На профессиональном уровне Юсуф выступает с 2014 года. На счету Раисова в смешанных единоборствах 22 победы, из которых 13 были одержаны досрочно, и три поражения. Представляет бойцовский клуб «Ахмат».

Артём Резников дерётся в качестве профессионала с 2011 года. В его рекорде 24 победы и восемь поражений.