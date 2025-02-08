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Магомедрасул Гасанов победил Шамиля Абдулаева решением судей на турнире ACA 183

Магомедрасул Гасанов победил Шамиля Абдулаева решением судей на турнире ACA 183
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Сегодня, 8 февраля, на турнире АСА 183 в Краснодаре состоялся финал Гран-при в среднем весе (до 83,9 кг) между Магомедрасулом Гасановым и Шамилем Абдулаевым. Бой завершился победой Гасанова единогласным решением судей. Таким образом, он в пятый раз подряд защитил титул чемпиона АСА в среднем весе и стал победителем Гран-при лиги.

Гасанову 30 лет. На профессиональном уровне Магомедрасул выступает с 2014 года. В своём рекорде он имеет 20 побед, из которых шесть были одержаны досрочно, и два поражения. Тренируется и представляет клуб «Горец». В данный момент в АСА идёт на серии из девяти побед.

Шамилю 34 года. На профессиональном уровне Абдулаев одержал 14 побед и потерпел два поражения.

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