Абубакар Вагаев победил Альберта Туменова решением судей и стал чемпионом ACA

Сегодня, 8 февраля, на турнире АСА 183 в Краснодаре состоялся финал Гран-при в полусреднем весе (до 77,6 кг) между Альбертом Туменовым и Абубакаром Вагаевым. Бой завершился победой Вагаева единогласным решением судей (49-46, 48-47, 50-45). Таким образом, он стал победителем Гран-при АСА в полусреднем весе и чемпионом лиги в этом же дивизионе.

Вагаеву 31 год. На профессиональном уровне Абубакар выступает с 2012 года. В своём рекорде российский боец имеет 24 победы и четыре поражения. Представляет бойцовский клуб «Ахмат».

Туменову 33 года. На профессиональном уровне Альберт выступает с 2010 года. В своём рекорде он имеет 24 победы и шесть поражений.