Сегодня, 8 февраля, в Краснодаре состоялся турнир RCC Fair Fight 29 по кикбоксингу, в главном событии которого прошёл бой между чемпионом RCC в тяжёлом весе Дмитрием Васеневым и Никитой Козловым.
Результаты турнира RCC Fair Fight 29:
Дмитрий Васенев победил Никиту Козлова единогласным решением (49-46, 49-46, 49-46) и защитил титул чемпиона RCC Fair Fight в тяжёлом весе;
Алексей Кудин победил Ивана Штыркова по итогам экстра-раунда;
Сайфуллах Хамбахадов победил Дениса Бурматова нокаутом (Раунд 1, 1:35) и защитил титул чемпиона RCC Fair Fight в полусреднем весе;
Вагаб Вагабов победил Арсения Смирнова нокаутом (Раунд 1, 1:26);
Мамука Усубян победил Масуда Миная единогласным решением;
Никита Иванов победил Руслана Хаитова нокаутом (Раунд 2, 0:37);
Василий Семенов победил Андрея Елина нокаутом (Раунд 3, 2:31);
Наби Ганнибал Гаджиев победил Умара Тесиева нокаутом (Раунд 1, 1:14);
Салимхан Ибрагимов победил Виктора Тейшейру единогласным решением;
Андрей Ялымов победил Романа Авдала единогласным решением;
Али Заринфар победил Али Салдоева единогласным решением;
В бою Эдуарда Фатыкова и Хирамагомеда Алиева после экстра-раунда была объявлена ничья;
Игорь Загайнов победил Султана Муртазалиева нокаутом (Раунд 1, 1:46);
Максим Бахтин победил Луиса Джуниора единогласным решением;
Алим Хаитов победил Амирхана Закриева единогласным решением;
Шахмир Абакаров победил Никиту Кондратова нокаутом (Раунд 1, 1:31).