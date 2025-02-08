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Сегодня, 8 февраля, в Краснодаре состоялся турнир RCC Fair Fight 29 по кикбоксингу, в главном событии которого прошёл бой между чемпионом RCC в тяжёлом весе Дмитрием Васеневым и Никитой Козловым.

Результаты турнира RCC Fair Fight 29:

Дмитрий Васенев победил Никиту Козлова единогласным решением (49-46, 49-46, 49-46) и защитил титул чемпиона RCC Fair Fight в тяжёлом весе;

Алексей Кудин победил Ивана Штыркова по итогам экстра-раунда;

Сайфуллах Хамбахадов победил Дениса Бурматова нокаутом (Раунд 1, 1:35) и защитил титул чемпиона RCC Fair Fight в полусреднем весе;

Вагаб Вагабов победил Арсения Смирнова нокаутом (Раунд 1, 1:26);

Мамука Усубян победил Масуда Миная единогласным решением;

Никита Иванов победил Руслана Хаитова нокаутом (Раунд 2, 0:37);

Василий Семенов победил Андрея Елина нокаутом (Раунд 3, 2:31);

Наби Ганнибал Гаджиев победил Умара Тесиева нокаутом (Раунд 1, 1:14);

Салимхан Ибрагимов победил Виктора Тейшейру единогласным решением;

Андрей Ялымов победил Романа Авдала единогласным решением;

Али Заринфар победил Али Салдоева единогласным решением;

В бою Эдуарда Фатыкова и Хирамагомеда Алиева после экстра-раунда была объявлена ничья;

Игорь Загайнов победил Султана Муртазалиева нокаутом (Раунд 1, 1:46);

Максим Бахтин победил Луиса Джуниора единогласным решением;

Алим Хаитов победил Амирхана Закриева единогласным решением;

Шахмир Абакаров победил Никиту Кондратова нокаутом (Раунд 1, 1:31).