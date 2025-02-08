Дастин Порье ответил, хотел бы он провести бой против Пэдди Пимблетта

Бывший обладатель временного титула UFC в лёгком весе американец Дастин Порье ответил, хотел бы он провести поединок против топового бойца UFC англичанина Пэдди Пимблетта.

«Это был бы интересный бой, но он не подходит для последнего в моей карьере. А проводить ещё два поединка мне не хотелось бы. За моей спиной порядка 50 сражений. Как я уже говорил, у меня ещё есть что предложить. Но занимаюсь этим спортом уже очень давно. И сейчас мне хотелось бы просто вернуться домой, чтобы заниматься своим бизнесом. Я много времени и сил посвятил ММА. Думаю, что отдал ему достаточно себя», — приводит слова Порье портал Bloody Elbow.