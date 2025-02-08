Исраэль Адесанья выбрал победителя в реванше Дрикуса дю Плесси и Шона Стрикленда

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья выбрал победителя в реванше между действующим обладателем титула UFC в категории до 84 кг южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и представителем США Шоном Стриклендом.

«Честно говоря, мне кажется, что победу одержит Дрикус. Он будет драться так же, как и всегда. Возможно, Стрикленд будет драться лучше, но не станет инициировать рубку. Если у Шона будет хорошая защита, то он, скорее всего, сможет победить Дрикуса. Просто думаю, что дю Плесси сейчас слишком силён. Я собираюсь ставить на него», — приводит слова Исраэля Адесаньи портал MMA Mania.