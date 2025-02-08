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Сегодня, 8 февраля, в Краснодаре прошёл турнир по смешанным единоборствам АСА 183, в главном событии которого состоялся бой за звание чемпиона АСА в полусреднем весе между Абубакаром Вагаевым и Альбертом Туменовым.

Результаты турнира АСА 183.

Абубакар Вагаев победил Альберта Туменова единогласным решением (49-46, 48-47, 50-45) и стал чемпионом и победителем Гран-при в полусреднем весе;

Магомедрасул Гасанов победил Шамиля Абдулаева единогласным решением (50-45, 49-46, 50-45) и защитил титул, а также стал победителем Гран-при в среднем весе;

Юсуф Раисов победил Артёма Резникова техническим нокаутом (Раунд 1, 2:33) и стал обладателем пояса BMF (самый медийный боец);

Абдулвахаб Магомадов победил Николая Алексахина большинством судейских голосов (29-28, 29-28, 28-28);

Расул Магомедов победил Мехди Дакаева раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28);

Бой Дауда Шайхаева и Рамазана Кишева завершился вничью (28-28, 28-28, 28-28);

Рамазан Эмеев победил Абдул-Рахмана Джанаева единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Апти Биманзаев победил Карлоса Спартаса единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Басир Саралиев победил Замира Арипшева удушающим приёмом (Раунд 1, 0:52);

Расул Албасханов победил Алана Гомеса удушающим приёмом (Раунд 1, 0:55);

Нашхо Галаев победил Раджаба Рамазанова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Евгений Галочкин победил Амазаспа Мартиросяна единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Хасан Дадалов победил Джона Тейшейру единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);

Тамерлан Кулаев победил Родриго Прайю единогласным решением (30-27, 29-28, 30-27).