«Дурак есть дурак». Хамзат Чимаев — о словах Стрикленда в свой адрес

Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC в среднем весе Хамзат Чимаев высказался в адрес бывшего чемпиона UFC в категории до 84 кг американца Шона Стрикленда.
— С кем ты хотел больше подраться — со Стриклендом или с дю Плесси?
— С тем, за кого больше заплатят.
— А после высказываний Стрикленда не появилось особое желание подраться с ним?
— Какая разница, это привычка американских бойцов пользоваться трэш-током. Дурак есть дурак, зачем его учить быть умным.
— Как ваша встреча пройдёт, если ты его встретишь на улице?
— Не знаю, буду действовать по обстоятельствам.
— А как вообще проходило ваше общение, когда вы вместе тренировались?
— Мы не общались, я его бил, — сказал Чимаев в интервью изданию «РБ Спорт».