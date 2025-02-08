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«Дурак есть дурак». Хамзат Чимаев — о словах Стрикленда в свой адрес

«Дурак есть дурак». Хамзат Чимаев — о словах Стрикленда в свой адрес
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Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC в среднем весе Хамзат Чимаев высказался в адрес бывшего чемпиона UFC в категории до 84 кг американца Шона Стрикленда.

— С кем ты хотел больше подраться — со Стриклендом или с дю Плесси?
— С тем, за кого больше заплатят.

— А после высказываний Стрикленда не появилось особое желание подраться с ним?
— Какая разница, это привычка американских бойцов пользоваться трэш-током. Дурак есть дурак, зачем его учить быть умным.

— Как ваша встреча пройдёт, если ты его встретишь на улице?
— Не знаю, буду действовать по обстоятельствам.

— А как вообще проходило ваше общение, когда вы вместе тренировались?
— Мы не общались, я его бил, — сказал Чимаев в интервью изданию «РБ Спорт».

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