Хамзат Чимаев: Россия — моя родина. Эмираты я представляю, они всегда мне помогают

Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе, Хамзат Чимаев прокомментировал получение гражданства ОАЭ.

«Я очень благодарен, что мне дали такую возможность — жить и там, и тут. Россия — моя родина, Арабские Эмираты я представляю, они мне помогли и всегда мне помогают, когда я бои делаю. В Абу-Даби постоянно спортивные мероприятия. Буду рад помогать молодёжи из России в дальнейшем — помогать в этих странах.

У меня шведского паспорта никогда не было. У меня был вид на жительство, мне паспорт не давали. Все говорили, что я Швецию бросил. Не бросил. Я люблю Швецию. Люблю свою родину — Россию. И Арабские Эмираты. Человек мира, можно сказать», — сказал Чимаев в интервью изданию «РБ Спорт».