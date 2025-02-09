Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Турки Аль аш-Шейх: Канело слишком молод, чтобы драться с Джейком Полом

Турки Аль аш-Шейх: Канело слишком молод, чтобы драться с Джейком Полом
Комментарии

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх поделился мыслями о потенциальном поединке между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом и американским блогером Джейком Полом.

«Канело ещё слишком молод, чтобы соглашаться на поединок с Джейком Полом. Этот бой можно будет сделать лет через 30, когда Альваресу будет около 60 лет. Пусть Джейк подерётся с MrBeast (американский блогер, на канал которого в YouTube подписано рекордное количество пользователей — 300 млн. — Прим. «Чемпионата»). Я вместе с Disney смогу организовать этот бой. На кону будет пояс YouTube», — приводит слова Аль аш-Шейха портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
Джейк Пол опубликовал подписанный контракт на бой с Саулем Альваресом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android