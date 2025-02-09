Турки Аль аш-Шейх: Канело слишком молод, чтобы драться с Джейком Полом

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх поделился мыслями о потенциальном поединке между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом и американским блогером Джейком Полом.

«Канело ещё слишком молод, чтобы соглашаться на поединок с Джейком Полом. Этот бой можно будет сделать лет через 30, когда Альваресу будет около 60 лет. Пусть Джейк подерётся с MrBeast (американский блогер, на канал которого в YouTube подписано рекордное количество пользователей — 300 млн. — Прим. «Чемпионата»). Я вместе с Disney смогу организовать этот бой. На кону будет пояс YouTube», — приводит слова Аль аш-Шейха портал Bloody Elbow.