Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дерек Чисора победил Отто Валлина на турнире в Манчестере

Дерек Чисора победил Отто Валлина на турнире в Манчестере
Комментарии

В Манчестере (Англия) прошёл отборочный бой по линии IBF между экс-претендентом на титул чемпиона мира британцем Дереком Чисорой и шведским тяжеловесом Отто Валлином.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Чисоры раздельным решением судей.

Чисора одержал 36-ю победу в профессиональном ринге. Также на его счету 13 поражений.

Ранее Чисора свой предыдущий поединок проводил в июле 2024 года, где он победил единогласным решением судей соотечественника Джо Джойса. Валлин, в свою очередь, последний бой провёл также в июле 2024 года и одержал там победу нокаутом в первом раунде над Онориоде Эвариэме.

Материалы по теме
Гениальные промо и регулярные супербои. Саудовцы уже изменили бокс
Гениальные промо и регулярные супербои. Саудовцы уже изменили бокс

Усик и Фьюри — история бокса. И вот почему

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android