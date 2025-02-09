Дерек Чисора победил Отто Валлина на турнире в Манчестере

В Манчестере (Англия) прошёл отборочный бой по линии IBF между экс-претендентом на титул чемпиона мира британцем Дереком Чисорой и шведским тяжеловесом Отто Валлином.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Чисоры раздельным решением судей.

Чисора одержал 36-ю победу в профессиональном ринге. Также на его счету 13 поражений.

Ранее Чисора свой предыдущий поединок проводил в июле 2024 года, где он победил единогласным решением судей соотечественника Джо Джойса. Валлин, в свою очередь, последний бой провёл также в июле 2024 года и одержал там победу нокаутом в первом раунде над Онориоде Эвариэме.

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