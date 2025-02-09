Александр Топурия с победы дебютировал в UFC

В ночь с 8 на 9 февраля в Сиднее (Австралия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 312. В рамках предварительного карда грузинский боец Александр Топурия встретился с австралийцем Колби Тикнесс.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Топурии единогласным решением судей.

Для Топурии это был дебютный бой в UFC. Ранее он одержал пять побед и потерпел одно поражение в смешанных единоборствах. Отметим, Александр — старший брат действующего чемпиона UFC в полулёгком весе Илии Топурии.

Главным событием турнира реванш между чемпионом UFC в средней весовой категории Дрикусом дю Плесси и экс-чемпионом в этом дивизионе Шоном Стриклендом. Также в прелимах состоится бой в лёгкой весовой категории (до 70 кг) между российским бойцом Вячеславом Борщёвым и австралийцем Томом Ноланом.

Российский боец посёк чемпиона UFC Топурию