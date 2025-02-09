Вячеслав Борщёв проиграл Тому Нолану единогласным решением судей на турнире UFC 312

Сегодня, 9 февраля, в Сиднее (Австралия) на арене «Кудос Банк Арена» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 312, в прелимах которого завершился бой в лёгкой весовой категории (до 70 кг) между российским бойцом Вячеславом Борщёвым и австралийцем Томом Ноланом. Бой продлился все три раунда и завершился победой Нолана единогласным решением судей.

Борщёв выступает в UFC с января 2022 года. В данный момент в североамериканской лиге Вячеслав одержал три победы, потерпел четыре поражения, а один бой завершился вничью. В предыдущем поединке Борщёв в августе 2024 года победил раздельным решением судей Джеймса Ллонтопа.

В активе 24-летнего австралийца теперь 11 побед и лишь одно поражение. В последнем бою Нолан победил американца Алекса Рейеса единогласным решением судей.

Первый чемпион UFC из России: