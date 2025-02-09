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Том Нолан выиграл бой у Вячеслава Борщёва единогласным решением судей, 9 февраля 2025, UFC 312

Вячеслав Борщёв проиграл Тому Нолану единогласным решением судей на турнире UFC 312
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Сегодня, 9 февраля, в Сиднее (Австралия) на арене «Кудос Банк Арена» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 312, в прелимах которого завершился бой в лёгкой весовой категории (до 70 кг) между российским бойцом Вячеславом Борщёвым и австралийцем Томом Ноланом. Бой продлился все три раунда и завершился победой Нолана единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 312, Сидней, Австралия
Том Нолан (W) — Вячеслав Борщёв
09 февраля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Том Нолан
Окончено
UD
Вячеслав Борщёв

Борщёв выступает в UFC с января 2022 года. В данный момент в североамериканской лиге Вячеслав одержал три победы, потерпел четыре поражения, а один бой завершился вничью. В предыдущем поединке Борщёв в августе 2024 года победил раздельным решением судей Джеймса Ллонтопа.

В активе 24-летнего австралийца теперь 11 побед и лишь одно поражение. В последнем бою Нолан победил американца Алекса Рейеса единогласным решением судей.

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