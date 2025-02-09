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Опубликованы судейские записки боя Вячеслав Борщёв — Том Нолан

Опубликованы судейские записки проигранного Вячеславом Борщёвым боя с Томом Ноланом
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Опубликованы судейские записки боя между россиянином Вячеславом Борщёвым и австралийцем Томом Ноланом. на турнире UFC 312.

UFC 2025. UFC 312, Сидней, Австралия
Том Нолан (W) — Вячеслав Борщёв
09 февраля 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Том Нолан
Окончено
UD
Вячеслав Борщёв

Напомним, бой продлился все три раунда и завершился победой Нолана единогласным решением судей. Два из трёх судей отдали победу австралийцу со счётом 29:28 (2/3 раундов), третий судья отдал чистую победу Нолану — 30:27 (3/3 раундов).

Фото: UFC

Борщёв выступает в UFC с января 2022 года и за всё время в североамериканской лиге добился трёх побед, четырёх поражений и одной ничьей. В своём последнем поединке в августе 2024 года он завоевал победу над Джеймсом Ллонтопом раздельным решением судей.

Что касается 24-летнего австралийца, его рекорд теперь составляет 11 побед и одно поражение. В последнем бою Нолан одержал выигрыш над Алексом Рейесом единогласным решением судей.

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