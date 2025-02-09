Стали известны следующий соперник Сауля Альвареса и дата боя

Звёздный мексиканский чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO Сауль «Канело» Альварес проведёт свой следующий поединок с представителем Кубы Уильямом Скаллом. Об этом сообщил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в соцсетях.

Бой состоится 3 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок пройдёт за звание абсолютного чемпиона мира.

Напомним, недавно стало известно, что Альварес подписал контракт на ближайшие четыре поединка.

В последнем поединке, который состоялся 14 сентября 2024 года в Лас-Вегасе, Альварес разделил ринг с пуэрто-риканским боксёром Эдгаром Берлангой. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Канело единогласным решением судей. На счету мексиканца 62 победы, два поражения и две ничьих.

Уильям Скалл в своём последнем бою одолел россиянина Владимира Шишкина единогласным решением судей. Это было 20 октября 2024 года. Всего на счету Скалла 23 победы и ни одного поражения.

Главные победы в карьере Канело Альвареса