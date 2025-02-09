Вэйли Чжан нанесла первое поражение Татьяне Суарес и защитила чемпионский пояс UFC

Сегодня, 9 февраля, в Сиднее (Австралия) на «Кудос Банк Арене» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 312, в соглавном событии которого завершился бой между представительницами минимального веса чемпионкой из Китая Вэйли Чжан и американкой Татьяной Суарес.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Чжан единогласным решением судей.

На счету китаянки после этого боя стало 26 побед и три поражения в ММА. Она продлила свою победную серию до пяти боёв.

Для Суарес это поражение стало первым в профессиональной карьере. В её активе также 12 побед.

В главном событии турнира состоится бой между чемпионом UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и представителем США Шоном Стриклендом.