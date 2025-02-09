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Дрикус дю Плесси выиграл бой у Шона Стрикленда единогласным решением судей, 9 февраля 2025, UFC 312

Дрикус дю Плесси победил Шона Стрикленда в реванше и защитил пояс чемпиона в среднем весе
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Сегодня, 9 февраля, в Сиднее (Австралия) на арене «Кудос Банк Арена» проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 312, в главном событии которого завершился бой между чемпионом UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и представителем США Шоном Стриклендом.

UFC 2025. UFC 312, Сидней, Австралия
Дрикус дю Плесси (W) — Шон Стрикленд
09 февраля 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Дрикус дю Плесси
Окончено
UD
Шон Стрикленд

Бой продлился все пять раундов и завершился победой южноафриканца единогласным решением судей. Таким образом, дю Плесси защитил пояс чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг).

На счету 31-летнего Дрикуса дю Плесси девять побед и ни одного поражения в UFC, где он дебютировал в 2020 году. В активе 33-летнего Шона Стрикленда 16 побед и семь поражений. Он выступает в UFC с 2014 года.

Для дю Плесси и Стрикленда это реванш. Первый бой состоялся в Канаде на турнире UFC 297. Тогда победу раздельным решением судей одержал Дрикус.

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