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Брэндон Морено и Стив Эрцег проведут бой 29 марта в Мексике

Брэндон Морено и Стив Эрцег проведут бой 29 марта в Мексике
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Бывший чемпион в наилегчайшем весе (до 57 кг) мексиканец Брэндон Морено проведёт бой против австралийца Стива Эрцега на турнире UFC on ESPN 64, который состоится 29 марта в Мексике. Об этом официально сообщает пресс-служба UFC.

Напомним, Морено свой последний бой проводил в ноябре 2024 года, где он победил единогласным решением судей Амира Албази. Что касается Эрцега, то он предыдущий раз дрался в августе 2024 года и проиграл техническим нокаутом в первом раунде Каю Кара-Франсу.

Стоит отметить, что первоначально Эрцег планировал провести бой 2 марта в Лас-Вегасе (США) против Асу Алмабаева, но теперь он официально отменён.

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