Бой между Исраэлем Адесаньей и Келвином Гастелумом внесён в Зал славы UFC

Поединок бывшего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи против Келвина Гастелума, состоявшийся в апреле 2019 года, внесён в Зал славы UFC. Бой проходил в очень зрелищном и драматичном стиле, что осталось в памяти всех фанатов смешанных единоборств.

Напомним, тот поединок продлился все отведённые пять раундов и по их итогам победу единогласным решением судей одержал Адесанья. После этого успешного выступления Адесанья провёл три успешные защиты, после чего попробовал покорить полутяжёлый дивизион, но потерпел поражение в бою с Яном Блаховичем и затем снова вернулся в среднюю весовую категорию.