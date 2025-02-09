Опубликованы судейские записки реванша Дрикуса дю Плесси против Шона Стрикленда

В ночь с 8 на 9 февраля в Сиднее (Австралия) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 312, где в главном событии шоу чемпион организации в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси одержал уверенную победу единогласным решением судей в реванше с экс-чемпионом в этом весе американцем Шоном Стриклендом.

Предлагаем вашему вниманию судейские записки этого противостояния:

Судейские записки Фото: UFC

Напомним, первый поединок между этими бойцами состоялся в январе 2024 года и тогда победу раздельным судейским решением одержал также Дрикус дю Плесси.

Стоит отметить, что для дю Плесси сегодняшняя победа в реванше стала уже 11-й подряд.