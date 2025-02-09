Хамзат Чимаев раскритиковал бой между Дрикусом дю Плесси и Стриклендом

Известный российский боец среднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев оставил короткий комментарий по поводу победы действующего чемпиона в этом весе Дрикуса дю Плесси над экс-чемпионом этого дивизиона Шоном Стриклендом.

«Самая большая чушь — это этот бой», — написал Чимаев на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в ночь с 8 на 9 февраля в Сиднее (Австралия) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 312, где в главном событии шоу состоялся реванш между дю Плесси и Стриклендом, где победу единогласным решением судей одержал Дрикус. Стоит отметить, что в первом бою, который состоялся в январе 2024 года, победу раздельным судейским решением одержал также Дрикус.