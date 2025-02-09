Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзат Чимаев раскритиковал бой между Дрикусом дю Плесси и Стриклендом

Хамзат Чимаев раскритиковал бой между Дрикусом дю Плесси и Стриклендом
Комментарии

Известный российский боец среднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев оставил короткий комментарий по поводу победы действующего чемпиона в этом весе Дрикуса дю Плесси над экс-чемпионом этого дивизиона Шоном Стриклендом.

UFC 2025. UFC 312, Сидней, Австралия
Дрикус дю Плесси (W) — Шон Стрикленд
09 февраля 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Дрикус дю Плесси
Окончено
UD
Шон Стрикленд

«Самая большая чушь — это этот бой», — написал Чимаев на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в ночь с 8 на 9 февраля в Сиднее (Австралия) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 312, где в главном событии шоу состоялся реванш между дю Плесси и Стриклендом, где победу единогласным решением судей одержал Дрикус. Стоит отметить, что в первом бою, который состоялся в январе 2024 года, победу раздельным судейским решением одержал также Дрикус.

Материалы по теме
Реванша не получилось. Дю Плесси избил Стрикленда и сохранил пояс UFC
Реванша не получилось. Дю Плесси избил Стрикленда и сохранил пояс UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android