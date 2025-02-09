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Бонусы участников турнира UFC 312

Бонусы участников турнира UFC 312
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9 февраля в Сиднее (Австралия) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 312, где в главном событии шоу действующий чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси сохранил свой титул, во второй раз победив экс-чемпиона этого дивизиона Шона Стрикленда.

До этого бойцы встречались в январе 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Дрикус дю Плесси. Стоит отметить, что оба поединка не получали никаких дополнительных бонусов.

Предлагаем вашему вниманию список участников турнира, которые удостоились денежного бонуса в размере $ 50 тыс. на UFC 312:

«Лучший бой вечера» – Ронг Жу против Коди Стила;

«Лучшее выступление вечера» – Таллисон Тейшейра и Куиллан Салкиллд;

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