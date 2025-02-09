Шон Стрикленд получил серьёзный урон в реванше с Дрикусом дю Плесси

Экс-чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд получил серьёзный урон во время реванша с действующим чемпионом в этом дивизионе Дрикусом дю Плесси, который состоялся в ночь с 8 на 9 февраля в Сиднее (Австралия) в главном событии турнира UFC 312. Предположительно, Стрикленд получил перелом носа.

Напомним, Стрикленд проиграл дю Плесси единогласным решением судей по итогам пяти раундов боя и уже с середины поединка его лицо заливало кровью.

Стоит отметить, что первый бой между этими бойцами состоялся в январе 2024 года, и тогда победу раздельным судейским решением одержал также Дрикус. Своей победой в реванше он довёл серию побед до 11 подряд.