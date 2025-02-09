Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шон Стрикленд получил серьёзный урон в реванше с Дрикусом дю Плесси

Шон Стрикленд получил серьёзный урон в реванше с Дрикусом дю Плесси
Комментарии

Экс-чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд получил серьёзный урон во время реванша с действующим чемпионом в этом дивизионе Дрикусом дю Плесси, который состоялся в ночь с 8 на 9 февраля в Сиднее (Австралия) в главном событии турнира UFC 312. Предположительно, Стрикленд получил перелом носа.

Напомним, Стрикленд проиграл дю Плесси единогласным решением судей по итогам пяти раундов боя и уже с середины поединка его лицо заливало кровью.

Стоит отметить, что первый бой между этими бойцами состоялся в январе 2024 года, и тогда победу раздельным судейским решением одержал также Дрикус. Своей победой в реванше он довёл серию побед до 11 подряд.

Материалы по теме
Реванша не получилось. Дю Плесси избил Стрикленда и сохранил пояс UFC
Реванша не получилось. Дю Плесси избил Стрикленда и сохранил пояс UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android