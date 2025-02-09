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«Никакой техники, никакого ритма». Прохазка — о реванше между дю Плесси и Стриклендом

«Никакой техники, никакого ритма». Прохазка — о реванше между дю Плесси и Стриклендом
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Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка дал комментарий по поводу победы действующего чемпиона UFC в среднем дивизионе Дрикуса дю Плесси в реванше с бывшим чемпионом Шоном Стриклендом в главном событии турнира UFC 312, который проходил в ночь с 8 на 9 февраля в Сиднее (Австралии).

UFC 2025. UFC 312, Сидней, Австралия
Дрикус дю Плесси (W) — Шон Стрикленд
09 февраля 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Дрикус дю Плесси
Окончено
UD
Шон Стрикленд

«Никакой техники, никакого ритма, но 200% активности и давления, особенно со стороны чемпиона, это было что-то вдохновляющее», — написал Прохазка на своей странице в социальных сетях.

Напомним, первый бой между Дрикусом дю Плесси и Шоном Стриклендом состоялся в январе 2024 года и тогда победу раздельным решением судей также одержал Дрикус.

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