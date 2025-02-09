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28-летний боксёр скончался от полученных в ринге травм

28-летний боксёр скончался от полученных в ринге травм
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1 февраля в Англии состоялся вечер профессионального бокса, где в соглавном событии шоу ирландский полулегковес Джон Куни проводил бой за титул чемпиона Великобритании с британцем Натаном Хауэлсом и потерпел поражение техническим нокаутом в девятом раунде.

Сразу после боя Куни был госпитализирован в одну из местных больниц, где перенёс операцию по снятию давления на мозг, а затем пробыл неделю в реанимации и ушёл из жизни. Об этом сообщает портал Thesun.

Куни начал свою карьеру в 2020 году и за эти пять лет успел провести 12 поединков (11 побед, три из них одержаны досрочно). Поражение от Хауэлса стало для него первым и последним в карьере.

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