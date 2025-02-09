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Нассурдин Имавов бросил вызов Дрикусу дю Плесси

Нассурдин Имавов бросил вызов Дрикусу дю Плесси
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29-летний французский средневес UFC Нассурдин Имавов вызвал на бой действующего чемпиона в этом дивизионе Дрикуса дю Плесси.

«При всём уважении, я бы отодрал вашего чемпиона. Я уже готов. В любое время!» — написал Имавов на своей странице в социальных сетях, отметив там аккаунт президента UFC Даны Уайта.

Напомним, в ночь с 8 на 9 февраля в Сиднее (Австралия) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 312, где в главном событии шоу Дрикус дю Плесси победил экс-чемпиона в среднем весе Шона Стрикленда единогласным решением судей. Эта победа стала для Дрикуса уже второй над Стриклендом. До этого бойцы встречались в январе 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей также одержал Дрикус.

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