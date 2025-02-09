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«Шон — полный отстой». Белал Мухаммад уверен, что победил бы Дрикуса дю Плесси

«Шон — полный отстой». Белал Мухаммад уверен, что победил бы Дрикуса дю Плесси
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Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад прокомментировал победу действующего чемпиона UFC в среднем весе Дрикуса дю Плесси над экс-чемпионом Шоном Стриклендом в реванше, который возглавил турнир UFC 312.

«Я могу стать легко чемпионом в двух весах. И позвольте мне сказать вам кое-что, ребята, Шон — полный отстой», — написал Мухаммад на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в ночь с 8 на 9 февраля в Сиднее (Австралия) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 312, где Дрикус дю Плесси победил Стрикленда единогласным решением судей. До этого бойцы встречались в январе 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал также Дрикус.

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