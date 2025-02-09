Шон Стрикленд показал средний палец Дрикусу дю Плесси во время объявления результата боя

Экс-чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд перед объявлением результата реванша с действующим чемпионом в этом дивизионе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси показал ему средний палец.

Шон Стрикленд Фото: Скриншот трансляции UFC

Напомним, в ночь с 8 на 9 февраля в Сиднее (Австралия) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 312, главным событием которого стал реванш между Шоном Стриклендом и Дрикусом дю Плесси, где победу единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал Дрикус.

Что касается их первого противостояния, то оно состоялось в январе 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей также одержал Дрикус дю Плесси.