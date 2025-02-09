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Шон Стриклэнд показал средний палец Дрикусу дю Плесси во время объявления результата боя

Шон Стрикленд показал средний палец Дрикусу дю Плесси во время объявления результата боя
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Экс-чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд перед объявлением результата реванша с действующим чемпионом в этом дивизионе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси показал ему средний палец.

Шон Стрикленд

Шон Стрикленд

Фото: Скриншот трансляции UFC

Напомним, в ночь с 8 на 9 февраля в Сиднее (Австралия) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 312, главным событием которого стал реванш между Шоном Стриклендом и Дрикусом дю Плесси, где победу единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал Дрикус.

UFC 2025. UFC 312, Сидней, Австралия
Дрикус дю Плесси (W) — Шон Стрикленд
09 февраля 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Дрикус дю Плесси
Окончено
UD
Шон Стрикленд

Что касается их первого противостояния, то оно состоялось в январе 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей также одержал Дрикус дю Плесси.

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